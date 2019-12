Bibliothek Rankweil erweitert Öffnungszeiten

Mit neuen Öffnungszeiten startet die Bibliothek Rankweil ins Jahr 2020: Sie steht künftig auch am Donnerstagvormittag für Lesehungrige und (Hör-)Spielfreudige zur Verfügung und öffnet am Montag- und Dienstnachmittag eine Stunde früher.

Wer sich in den Weihnachtsferien mit neuem Lesestoff versorgen will, hat dazu ausreichend Zeit: Die Bibliothek Rankweil ist lediglich vom 24. bis 27. Dezember sowie am 31. Dezember geschlossen. Neben rund 16.000 Büchern stehen 53 Zeitschriftenabos, 1.600 Hörbücher, 2.000 DVDs und 160 Spiele zur Auswahl. Außerdem wurden heuer über 130 Tonie-Figuren angeschafft. „Dieses moderne und kinderfreundliche Audiosystem ist bei Kindern besonders beliebt – die Nachfrage danach ist groß“, erklärt Bibliotheks-Leiterin Maria Berloffa.