Bibliothek blickt auf außergewöhnliches Jahr zurück

Trotz der Corona Situation zieht das Satteinser Bibliotheksteam eine erfreuliche Bilanz über das Jahr 2020.

Satteins. Auch für die Bücherfreunde in Satteins war das vergangene Jahr einzigartig. Trotzdem waren die 19 Mitarbeiter rund 2.120 Stunden für die Bibliothek tätig und passten sich auch laufend den aktuellen Situationen an.

516 Stunden geöffnet

Dabei startete die Bibliothek bereits mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 die Aktion „Lesungen ohne Publikum“. Die Büchereimitarbeiter nahmen dazu Videos auf, in welchen sie aus verschiedenen Themen vorgelesen haben. Dazu gab es zu jedem Buch eine Spiel‐ oder Bastelidee, die daheim umgesetzt werden konnte. Weiters konnten alle Lesefreunde in dieser Zeit auch den Medien-Zustellservice der Satteinser Bibliothek in Anspruch nehmen und bekamen Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVDs oder Spiele direkt vor die Haustüre geliefert. „Dabei hatten wir die Bibliothek im Jahr 2020 inklusive dem Zustellservice trotz des Lockdowns 516 Stunden geöffnet und es wurden 1.340 neue Medien eingestellt“, blickt das Bibliotheksteam zurück.

21.416 Entlehnungen im letzten Jahr

Aufgrund der verschiedenen Maßnahmen mussten allerdings zahlreiche Veranstaltungen in der Bibliothek abgesagt werden und so konnten nur 95 Events stattfinden. Trotzdem konnte sich die Bücherei über das ganze Jahr über viele Besucher freuen und so haben 440 Personen als aktive Benutzende die Ausleihe angenommen. Im letzten Jahr gab es somit insgesamt 21.416 Entlehnungen, womit durchschnittlich jede Satteinserin und jeder Satteinser acht Medien in der Bibliothek ausgeliehen haben.

Planungen für 2021 laufen