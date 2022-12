Biber bei Mittelschule gesichtet

Ein Biber hat bei der Mittelschule Hasenfeld nach Futter gesucht und dort die Bäume angenagt.

„Die Bauplanung der Biber stimmt manchmal nicht mit unserer überein. Er war auf der Suche nach Futter und fand an den großen Bäumen Gefallen“, so Steininger. Die Fallrichtung der Bäume wäre Richtung Schule gegangen, deshalb mussten die Bäume geschützt werden. Nun ist der Biber wieder weitergezogen. „Ich habe schon vermutet, dass es ihm hier nicht so gut gefällt, da zu wenig Futter vorhanden ist.“ Optimal für den Biber sind Weiden und Pappeln. Laut der aufgestellten Wildtierkamera ist der Biber nicht mehr aufgetaucht. „Ich denke, dass er wieder zum Alten Rhein geschwommen ist“, erklärt sie. Seit 2006 siedeln sich die Biber wieder in Vorarlberg an, nachdem sie vor fast 350 Jahren ausgerottet wurden. Die Schüler haben sich sehr über den Besuch des Wasserbaumeisters gefreut. „Eine Schülerin hat ihn sogar mit ihrem Handy in der Dämmerung gefilmt“, so Direktor Fröhle. bvs