Biasca unterbricht Dornbirner Serienerfolg

Der RHC Dornbirn musste am Wochenende eine Niederlage einstecken.

Dornbirn. Trotz der vielen Abwesenheiten und Covid-Erkrankten aus den vergangenen Tagen starteten die Dornbirner am vergangenen Wochenende gegen das vollzählige Heimteam aus dem Tessin motiviert ins Spiel. „Das Terrain auswärts in Biasca ist immer schwierig zu bespielen und obwohl wir immer die besseren Karten gegen die Violetten hatten, fanden wir dieses Mal nicht in die Partie“ resümierte RHC Dornbirn-Coach Francesco Dolce.

Der Ausgleichstreffer durch Biasca beim Pfiff zur zweiten Halbzeit war ein Verteidigungsfehler, welchen die Messestädter mit einem ordentlich ausgeführten „3 gegen 2 Konterangriff“ wieder gut machten. Danach folgte die große, spielentscheidende Wende. Den Nordtessinern gelangen drei Tore innerhalb von eineinhalb Minuten, die Brunner & Co schließlich das Genick brachen. Die Kräfte schwanden zusehends, das Fehlen vom zweitbesten Ligascorer Kilian Hagspiel sowie Kilian Jochum machten sich ebenso bemerkbar wie die meisten frisch genesenen Spieler, die noch an ihrer Fitness nagten. Nach vorne lief nicht mehr viel, trotzdem war von Aufgeben nie die Rede, der Biss und die Einstellung stimmten. „Es war heute einfach nicht unser Tag, schlussendlich mussten wir uns den Hausherren verdient mit 5:2 geschlagen geben. Jetzt sind unsere Gedanken bereits auf das Derby am Samstag gegen Wolfurt gerichtet, der Playoff-Einzug beim Heimspiel ist das klare Ziel“, so Kapitän Roche Brunner abschließend. (cth)