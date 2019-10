BH-Mordfall: Entwurf für Anklage liegt vor

Acht Monate sind seit der tödlichen Messer­attacke in der Dornbirner Bezirks­hauptmannschaft (BH) vergangen. Noch immer wurde am Landesgericht Feldkirch keine Anklage gegen den Tatverdächtigen eingebracht. Das dürfte sich aber demnächst ändern.

Wie die NEUE aus informierten Kreisen erfuhr, wird erwartet, dass das Justizministerium der geplanten Mord-Anklage zustimmt und der Akt in diesen Tagen von Wien zurück nach Feldkirch geschickt wird. Noch liege keine Stellungnahme zum Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Feldkirch vor, sagte gestern auf Anfrage deren Sprecher Heinz Rusch.

Motiv

Der 34-jährige Beschuldigte Söner O. gibt zu, dass er am 6. Februar in der Dornbirner Bezirkshauptmannschaft den 49-jährigen Leiter der Sozialabteilung mit einem mitgebrachten Messer erstochen hat. Offenbar im Streit um finanzielle Zuwendungen aus der Grundversorgung und aus Rache für das vor Jahren gegen ihn erlassene Aufenthaltsverbot für Österreich hat der in Vorarlberg aufgewachsene Türke zugestochen.