BH-Morddrohung: Bitschi erneuert Abschiebungs-Forderung

Im Fall des Pakistani, der einer BH-Mitarbeiterin mit Mord gedroht haben soll, erneuert FPÖ-Landesobmann Christoph Bitschi seine Forderung nach einer Abschiebung.

Der Mann aus Pakistan sei für mehrere Wochen in sein Heimatland zurückgereist, um Unterlagen zu holen, so Bitschi in einer Aussendung. Diese Rückreise nimmt Bitschi zum Anlass, seine Forderung nach einer Abschiebung zu erneuern: "Wenn sich ein anerkannter Flüchtling für mehrere Wochen in seine vermeintlich ‚lebensgefährliche‘ Heimat begibt, um dann wieder nach Österreich zurückzukehren, dann läuft einiges falsch im Asylsystem."