BH-Mord: Bruder des Verdächtigen in Haft

Der Bruder des mutmaßlichen BH-Mörders Soner Ö. soll den bekannten Vorarlberger Zauberer "Edi 2000" bedroht haben und befindet sich in Haft.

Edvard Vidmar, wie "Edi 2000" mit bürgerlichem Namen heißt, erzählte gegenüber den VN ausführlich, wie es zu dem Vorfall in seinem Atelier kam. "Da kam einer wortlos in mein Atelier und wollte ungefragt in den zweiten Stock hinauf. Ich stellte ihn zur Rede und forderte ihn auf, meine Räumlichkeiten zu verlassen. Da wurde er aggressiv und schrie mich an. Er sei der Bruder des Mannes, welcher den Mitarbeiter der BH Dornbirn ermordet habe, und ich solle vor ihm Respekt haben. Als ich ihm entgegnete, dass man darauf nicht stolz sein könne, schrie er mich weiter an und meinte, dass er stolz auf seinen Bruder sei", schildert Vidmar.