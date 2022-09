BGD erneut als MINT-Gymnasium ausgezeichnet

Das BG Dornbirn bietet viele Möglichkeiten für naturwissenschaftlich interessierte Schüler.

Neben dem Sprachen-Schwerpunkt und einem Wirtschaftsschwerpunkt in der Oberstufe bietet das BG Dornbirn bietet sowohl in der Unter- als in der Oberstufe eine Vielzahl an zusätzlichen Möglichkeiten für naturwissenschaftlich interessierte Schüler und Schülerinnen. „Ein besonderes Anliegen ist uns die Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundbildung und des ökologischen Verantwortungsbewusstseins“, betont Direktor Markus Germann. Mehrere Fortbildungsmaßnahmen zur Lehrpersonen-Professionalisierung im MINT Bereich und speziell im Bereich der Digitalisierung wurden in den vergangenen drei Jahren am BG Dornbirn durchgeführt.

Zu den am Bundesgymnasium Dornbirn durchgeführten Maßnahmen und angebotenen Aktivitäten gehören beispielsweise das Freifach Robotics/FLL mit erfolgreicher Teilnahme am Finale der First Lego League, weiters Exkursionen und Forschungsprojekte, die Sommerakademie, die Beteiligung am Forschungspraktikum, diverse Kooperationen mit der inatura und der FH Vorarlberg sowie die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben und nationalen und internationalen Bildungsinitiativen. Manche Projekte, wie das Begabungsförderungsprojekt „Mathe für Asse“, die NAWI-Forscherwoche in Innsbruck oder die Teilnahme an Forschungsprojekten von Young Science fielen coronabedingt ins Wasser, sollen aber nachgeholt werden.