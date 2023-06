BG Feldkirch holt Platz drei in der Fußball Schülerliga

Das Team um Trainer Andreas Schwaz gewann das kleine Finale gegen MS Hard mit 3:1.

FELDKIRCH. Das Bundesgymnasium Feldkirch Rebberggasse wurde in den Jahren 2018, 2015 und 2007 schon dreimal Landessieger in der Sparkasse Fußball Schülerliga auf Landesebene. Bei der erst vor Kurzem ausgetragenen 46. Auflage mit über vierzig teilnehmenden Mannschaften aus ganz Vorarlberg erreichte das Team um Trainer Andreas Schwab den hervorragenden dritten Endrang. Im kleinen Finale besiegten die Montfortstädter die Alterskollegen der Mittelschule Hard am See mit 3:1. Ben Hörig (32.), Jakob Marold (46.) und Enis Causevic sorgten für eine komfortable Dreitore-Führung. Den Gästen aus Hard gelang kurz vor dem Schlusspfiff des Unparteiischen nur noch das Ehrentor durch Niko Grgec (69.). Die Spieler Filippo Chilelli, Ben Hörig, Maximilian Vegh, Asad Bayramovic, Dustin Dorner, Rafael Kerbleder, Hannes Reichle, Jakob Marold, Enis Causevic, Jakob Stenech, David Watzke, Tarik Masic und Lejs Duratovic wussten zu überzeugen. Im Halbfinale unterlag Feldkirch dem Seriensieger PG Mehrerau nur mit 0:1 knapp. „Das Erreichen des dritten Rang ist für alle Beteiligten sehr zufriedenstellend. Haben Anfangs der Saison eine fast komplett neue Mannschaft formen müssen“, sagt BG Feldkirch Administrator Werner Märk. In der langen Geschichte im Vorarlberger Schulsport haben sich die Kicker aus der Sportstadt Feldkirch schon viermal für die Titelkämpfe mit den Teams aus ganz Österreich messen dürfen. Im kommenden Jahr nimmt das BG Feldkirch einen neuen Anlauf nicht nur auf Landesebene eine gute Figur zu machen, sondern bundesweit dann mitzuspielen. Die Chancen auf eine Teilnahme gegen die besten Mannschaften aus Österreich zu fighten sind groß, denn beiden Finalisten vom Ländle qualifizieren sich für das Heim-Bundesfinale, das 2024 im Montafon ausgetragen wird. Rund fünfzig Prozent aller Kaderspieler von diesem Jahr sind auch nächste Saison spielberechtigt. VN-TK