BG Dornbirn lief für den guten Zweck

Der zweite Stundenlauf brachte rund 26.400 Euro für karitative Zwecke.

Dornbirn. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr – der Solidaritätslauf für die Ukraine brachte über 50.000 Euro ein – schnürten Schüler und Lehrpersonen des BG Dornbirn erneut ihre Laufschuhe. „Auf Wunsch der Schüler und des Lehrerkollegiums haben wir wieder einen Stundenlauf organisiert. Gemeinsam wollen wir ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und den Opfern der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei setzen“, erklärt Sandra Breuer, Obfrau des Elternvereins des Bundesgymnasiums Dornbirn. Da auch die zunehmende Klimakatastrophe eine Herzensangelegenheit der Schulgemeinschaft ist, wird der Erlös des Spendenlaufs zu jeweils einem Drittel gespendet an: „Nachbar in Not“ – Hilfe für die Ukraine, „Caritas Nothilfe“ – Erdbeben Syrien und Türkei und „Fridays for Future Austria“.