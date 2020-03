BG Dornbirn holt sich wieder Volleyballkrone

Der Landesmeistertitel bei den UNIQA School Championships Boys ging wieder nach Dornbirn.

Dornbirn. Bei den Vorarlberger Landesmeisterschaften im Schulsport Volleyball, die kürzlich in den Messehallen ausgetragen wurden, konnte das BG Dornbirn ihren Titel erfolgreich verteidigen. Ohne einen Satzverlust setzten sich die Dornbirner im Finale gegen die Sportmittelschule Wolfurt durch und dürfen somit Vorarlberg bei den Bundesmeisterschaften in Hartberg (30.3. bis 2.4.) vertreten. Erfreulich für die Organisatoren ist die steigende Teilnehmerzahl in diesem Schuljahr: Über 140 Jungs, 18 Teams aus 9 verschiedenen Schulen kämpften um jeden Ball und zeigten sehenswerten Volleyballsport.