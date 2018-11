BFG TOMBOLAGEWINNER MIT EX-LR ERICH SCHWÄRZLER IN EGG

Kürzlich wurden die Tombolagewinner des Gildenballes 2017/18 der Bregenzer Faschingsgesellschaft von Ex-Landesrat Erich Schwärzler bei der Firma Metzler Naturnah in Egg empfangen.

Firmenchef Ingo Metzler informierte die beachtliche Teilnehmerzahl sehr ausführlich über den Anfang bis zur heutigen Gestaltung des Betriebes. Die hauptsächlich naturbezogenen Kosmetikprodukte werden an Firmen national als auch international, sowie auch an viele Einzelabnehmer geliefert. Seinen ausdrucksvollen Ausführungen während der gesamten Besichtigung lauschten die Anwesenden sehr aufmerksam und interessiert.

Bei einem Rundgang durch das Firmenareal wurden die Gäste durch die Anwesenheit des Landesmuseums-Direktors Andreas Rudigier überrascht. In einem kurzen Referat lies er es sich nicht nehmen, die spannende Kooperation zwischen dem Landesmuseum und der Firma Metzler zu erklären. Diese zeichnet sich einerseits durch den Austausch von Kunstobjekten an die Firma Metzler nach Egg und andererseits durch Lieferung naturnaher Landprodukte ins Bregenzer Landesmuseum aus.

Anschließend wurden die Anwesenden nicht nur in die Halle der Kosmetikproduktion geleitet, sondern konnten sich – zu ihrer großen Freude – auch in den Laufstall der Kühe und Ziegen begeben. Dort hörten sie von Rangordnungen und sonstigen Eigenheiten der gehaltenen Tiere.

Nach dem Rundgang kam auch die lukullische Seite gar nicht zu kurz. Alles was man sich in einem landwirtschaftlichen Anwesen an Getränken und Speisen nur vorstellen kann, wurde aufgetischt und von allen Teilnehmern mit großem Appetit genossen.