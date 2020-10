Bezirksvertretung - SPÖ bleibt in Mariahilf Nummer eins und legt noch stark zu

Die SPÖ hat in Mariahilf bei der Bezirksvertretungswahl ihren Spitzenplatz verteidigt Die Sozialdemokraten erzielten 40,09 Prozent - das ist um 6,15 Prozentpunkte deutlich mehr als 2015. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegen die Grünen mit 25,99 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 ist das allerdings ein Rückgang um 3,81 Prozentpunkte. Mit 14,1 Prozentpunkten liegen sie weit hinter hinter der SPÖ. 14,54 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Die Volkspartei geht um 2,95 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

In Mariahilf waren bei der Bezirksvertretungswahl 24 831 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 29,11 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.