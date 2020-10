Bezirksvertretung - Alsergrund: SPÖ mit Plus weiterhin auf Platz eins, FPÖ verliert

Die SPÖ bleibt am Alsergrund bei der Bezirksvertretungswahl auf Platz eins Das Plus von 2,86 Prozentpunkten auf 34,14 Prozent stärkte dabei die Sozialdemokraten noch weiter. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegen die Grünen mit 24,57 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 verlor die Ökopartei damit aber um 2,88 Prozentpunkte. 18,37 Prozent der Wähler erreichte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 4,53 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei im 9. Bezirk wurden die NEOS, die um 0,81 Prozentpunkte auf 9,71 Prozent nur leicht wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Einen Flop legte die FPÖ hin, die 10,26 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,25 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom dritten Rang. Das Team HC Strache mobilisierte gerade einmal 1,67 Prozent Strache-Fans im Bezirk. Die übrigen Listen kamen auf 6,31 Prozent.

Am Alsergrund waren bei der Bezirksvertretungswahl 32 343 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 27,63 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

