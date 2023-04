Die siegreichen Burschen von der MS Hard am See.

Die siegreichen Burschen von der MS Hard am See. ©siha

Die siegreichen Burschen von der MS Hard am See. ©siha

Bezirkstitel für die Mittelschule Hard am See

Hard. Die Kicker von der MS Hard am See waren in der Bezirksausscheidung der Fußball-Schülerliga 2022/23 das Maß aller Dinge und beendeten die Turnierserie mit einer blütenweißen Weste.