Bezau Beatz bringt wieder musikalische Highlights in den Bregenzerwald

Ein Fest der musikalischen Vielfalt im Bregenzerwald.

Vom 10. bis 13. August 2023 verwandelt sich Bezau wieder in einen brodelnden Hexenkessel der Musik. Das alljährliche Bezau Beatz Festival öffnet seine Pforten und verspricht vier Tage voller exzentrischer Klänge, improvisierter Melodien und unvergleichlichem Musikantentum. Bereits zum 16. Mal treffen sich Musikbegeisterte und Künstler aus aller Welt in der idyllischen Remise des Wälderbähnles, um die Grenzen des musikalisch Möglichen auszuloten.

Das Line-Up des diesjährigen Bezau Beatz Festivals lässt die Herzen von Musikliebhabern höher schlagen. Von Schweizer Klängen bis hin zu finnischer Kreativität ist für jeden Geschmack etwas dabei. Unter den internationalen Acts finden sich klingende Namen wie The Great Harry Hillmann, Edi Nulz (zusammen als The True Harry Nullz), Das Kapital aus Frankreich, Hypochondrische Ängste aus Leipzig und Plop + Junnu aus Finnland. Der norwegische Gitarrist Stian Westerhuus präsentiert seine Solokünste in einer einzigartigen Kirchenperformance, während Billy Martin, Schlagzeuger der Jam-Band Medeski, Martin & Wood, das Bezau Beatz Orchestra dirigiert.