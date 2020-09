Bewusstsein für Mode und Nachhaltigkeit

„2nd Hääs“ bietet privaten Austellern eine Flohmarktbühne.

FELDKIRCH Bereits zum dritten Mal ging das beliebte „2nd Hääs“ am Mühletorplatz über die Bühne. Bei strahlendem Sonnenschein war zwischen Theater am Saumarkt und Sajas das gut gelaunte Markttreiben spürbar. Veranstalter ist das neu eröffnete „Levendl“. „Wir sind ein Shop im Herzen von Feldkirch für bewusste und sinnvolle Streetwear“, erklärt Flohmarktorganisatorin Stefanie Moser. 30 Händler fanden beim „2nd Hääs“ Platz und lockten damit viele neugierige Besucher an. „Uns ist es wichtig die Standplätze auch kostenfrei zur Verfügung zu stellen“, erklärt Moser. Hier gelte die Regel „Wer zuerst kommt…“. Neben klassischer Kleidung darf alles rund um Mode, Accesoires und Schmuck ausgestellt werden. „Wir wollen ein Teil der Bewegung sein, dass die Menschen wieder mehr Bewusstsein für die Kleidung hat. Damit diese länger getragen wird und man im gesamten mehr darauf achtet.“