Bewerbungsfoto als Türöffner für Lehre, Studium oder Beruf

Im aha und im Graf Hugo in Feldkirch bekommen Jugendliche ein gratis Bewerbungsfoto.

Seriöser Blick oder breites Grinsen: Wie zeigt man sich auf einem Bewerbungsfoto? Und kann man es auch weglassen? Nein, sagen die Expert*innen. Denn ein gelungenes Foto kann das i-Tüpfelchen auf der Bewerbung sein. Ein solches bekommen Jugendliche an vier Terminen gratis im aha Bregenz, Dornbirn und Bludenz sowie im Graf Hugo in Feldkirch. Ein Profi-Fotograf setzt sie dort passend in Szene und lichtet sie ab. Das gemeinsam ausgewählte Foto bekommen die Jugendlichen anschließend per E-Mail zugeschickt.