Bewerbungsfoto als TÃ¼rÃ¶ffner fÃ¼r den Traumjob

Im aha und in den Jugendzentren in Feldkirch und Schruns bekommen Jugendliche ein gratis Bewerbungsfoto.

Seriöser Blick oder breites Grinsen: Wie zeigt man sich auf einem Bewerbungsfoto? Und kann man es auch weglassen? Nein, sagen die Experten. Denn ein gelungenes Foto kann das i-Tüpfelchen auf der Bewerbung sein. Ein solches bekommen Jugendliche an fünf Terminen gratis im aha Dornbirn, Bregenz und Bludenz sowie im Jugendhaus in Feldkirch und Schruns. Ein Profi setzt sie dort passend in Szene und lichtet sie ab.