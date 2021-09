Bewegungstreff starten wieder

Ab Dienstag, 21. September, finden in Rankweil wieder die Bewegungstreffs von „Vorarlberg >>bewegt“ statt. Zehn Wochen lang wird jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr zum kostenlosen Lauf- und Nordic-Walking-Training an der frischen Luft geladen. Treffpunkt ist beim Marktplatz in Rankweil.

Gemeinsam in der Gruppe und begleitet von erfahrenen und motivierten Trainer*innen macht Sport gleich doppelt so viel Spaß. Unterschiedliche Leistungsgruppen decken unterschiedlichste Bedürfnisse ab. Das Bewegungsangebot, das in Kooperation mit der Marktgemeinde Rankweil und der Turnerschaft Rankweil stattfindet, ist kostenlos und findet bei jeder Witterung und auch an Feiertagen statt. Um Anmeldung wird unter https://anmeldeportal.vorarlbergbewegt.at gebeten.