Bewegungs-Challenge im Kindergarten Meiningen

Das Land Vorarlberg - "Vorarlberg bewegt" hat unter dem Motto "Rennen statt pennen" eine Aktion gestartet, für die wir einen kleinen Kindermarathon gelaufen sind.

Es wurde eine Strecke ausgesteckt und an den verschiedenen Stationen Übungen gemacht. Gestartet wurde mit Aufwärmübungen; dann mussten die Kinder Steine sammeln und in eine Dose (weit-)werfen; danach wie Pferde springen; zwischendurch gab es eine Trinkstation, bevor die Kinder mit der Stoppuhr bei einen 100 m – Lauf zeigen konnten, wie schnell sie rennen können. Es gab eine “Cool down Station”, ein Stück Traubenzucker zur Stärkung und am Schluss eine kleine Überraschung in einer Schatzkiste.