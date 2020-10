Bewegung, Turnen, Sport und Spaß

Nach einem sportlichen Sommer startet das Turnsportzentrum Dornbirn in das neue Turnjahr.

Dornbirn. Sechs Sommer-Camps und das klassische Trainingslager der Leistungsturngruppen standen diesen Sommer beim Turnsportzentrum auf dem Programm. Jede Woche waren die Türen der Messehalle 5 für bewegungsbegeisterte Kindern unter einem anderen Motto geöffnet. Unter Einhaltung der Coronamaßnahmen boten qualifizierte Trainerinnen und Trainer des Turnsportzentrums den gesamten Sommer hindurch ein sehr abwechslungsreiches Programm an.

Im Sommer-Camp „Spiel und Spaß am Turnen“ oder „Vom der Rolle zum Salto“ nutzten viele Kinder aus dem gesamten Rheintal und dem süddeutschen Raum die Möglichkeit auf den Riesentrampolinen und Trumblingbahnen zu springen und in der Schnitzelgrube zu landen. 30 top-motivierte Turnerinnen nahmen am Camp „Kunstturnen/Turn10“ teil. Es wurden turnerische Höchstleistungen erzielt, neue Elemente erlernt, die Techniken verfeinert und neue Freundschaften geschlossen.