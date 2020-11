Bewegung statt Musik

Göfner „Musighüsle“ wurde saniert und beherbergt nun Physiotherapiepraxis

Göfis. Vom Dorfzentrum unterwegs durch die Parzelle Oberdorf, Richtung Hofen ist auf einer kleinen Erhebung im Bereich der Kreuzung Dreikreuzweg und Hofnerstraße bereits von weitem aus, ein kleines, grau geschiefertes, unscheinbares Häuschen zu sehen. Dieses wurde vor genau 111 Jahren erbaut und in diesem steckt ein ordentliches Stück Dorfgeschichte. Erbaut wurde das Haus ursprünglich als Vereins – und Probelokal des Musikvereins Göfis, der es als solches mehr als 50 Jahre, bis in die 60er Jahre nutzte, ehe der Umzug in die damals neu erbaute Volksschule Kirchdorf erfolgte. Noch heute kursieren, aber gerade unter älteren Musikanten noch zahlreiche Geschichten über legendäre Probenabende im an sich viel zu kleinem Raum. Die spezielle Akustik und die Enge des Raumes, machten es aber damals so speziell und auch die Geselligkeit der Runde der Musikanten nach den Proben ist auch noch bis heute bekannt. Seit damals wird das Haus auch von alt eingesessenen Göfner einfach nur „Musighüsle“, oder aber auch „Musigbäule“ genannt.