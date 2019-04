Bewegung, Spiel und Spaß beim großen Spielefest

Seit den Jubiläumsfeierlichkeiten „25 Jahre Stadt Hohenems“ im Jahre 2008 bietet das städtische Familienreferat unter Nicole Aliane dem Hohenemser Nachwuchs jährlich einen tollen Spieletag.

Hohenems. Und auch heuer wurde Ende März den zahlreichen Zwei- bis Zehnjährigen eine Menge an Abwechslung, Spielen, Spaß und sportlicher Betätigung geboten. Vera Landl, die mit ihren 18 Helferinnen in der Sporthalle der Mittelschule Herrenried zehn Stationen aufgebaut hatte, war auch diesmal für den Familienspieletag als Organisatorin zuständig. Dazu kamen noch etliche weitere Stationen von verschiedenen Vereinen, die ebenfalls ihren Teil zum Gelingen des bestens besuchten Festes beitrugen.

Den ganzen Tag über herrschte in der Sporthalle Herrenried reges Treiben. So erforderte etwa das Schwingen an den Tauen und Ringen sowie das Klettern an den Stangen und an den Sprossenwänden einiges an Mut, während beim Balancieren über die Langbänke, die Slackline oder die Schwebebalken Reaktionsvermögen gefragt war. Den kleinsten Spielest-Besucher hatten es vor allem Großspielzeuge wie die Bobbycars angetan.