Bewegtes Frühjahrskonzert

Der Musikverein Concordia veranstaltet am 6. April sein Frühjahrskonzert. Dieses Jahr singt der Chor der Musikmittelschule Bergmannstraße mit.

Lustenau „Wir feiern dieses Jahr unser 125-jähriges Jubiläum. Deshalb haben wir uns für unser diesjähriges Frühjahrskonzert ein besonderes Programm ausgedacht“, sagt Obmann-Stellvertreter Oliver Hagen vom Musikverein Concordia. Unter dem Motto „Bewegt“ hat Kapellmeister Josef Eberle ein Programm zusammengestellt, das bewegte Kompositionen im emotionalen, wie im tänzerischen Sinn beinhaltet. Am Samstag, den 6. April findet das Konzert im Reichshofsaal statt. Die Karten können bereits jetzt auf der Homepage des Musikverein Concordia erworben werden.

Seit Anfang des Jahres proben die rund 60 aktiven Orchestermitglieder des Musikvereins die Stücke. Dieses Wochenende starteten die intensiven Proben im Turnsaal der Volksschule Rheindorf. „Heute spielen wir die Stücke gemeinsam mit dem Chor der Musikmittelschüler. Nun fügen wir alles zusammen und arbeiten am letzten Feinschliff“, so Oliver Hagen. Sechs Stücke werden vom Musikverein dargeboten, eines davon feiert sogar Premiere. Erdin Kamoglu hat das Auftragswerk der ARGE Alp mit dem Titel „Güzelligin on par etmez“ arrangiert. „Es findet sich aber auch ein Stück von ABBA im Programm wieder, da die Gruppe vor 50 Jahren den Songcontest gewonnen hat“, verrät Hagen.