Bewegender Palmsonntag in der Pfarre St. Jodok

Berührende geistliche Gesänge, faszinierende Pflüger-Orgelklänge, geschmückte Palmzweige und leuchtende Kinderaugen - ein traditionelles Bild am Palmsonntag in Schruns.

Am frühen Sonntagabend versammelten sich die Schrunser Katholikinnen und Katholiken zur Feier des Einzugs Christi in Jerusalem. Eröffnet wurde die heilige Liturgie – vom Schrunser Kirchenchor und Orgelmusik erhebend begleitet – mit der Palmweihe beim Pfarrhaus. Unter festlichem Glockengeläute zogen die Gläubigen, allen voran Pfarrer Hans Tinkhauser, anschließend in einer Prozession in ihre Pfarrkirche. Dort hörten sie u. a. auch die Leidensgeschichte Christi, welche in diesem Jahr von drei Lektoren vorgelesen wurde. Dank der neuen Lautsprecheranlage, deren Anschaffung mit 23.000 Euro zu Buche schlägt, war jedes Wort wieder bestens zu verstehen.