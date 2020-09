Bewegende Geschichten und Bilder

Das Kunstforum Montafon präsentierte die Vernissage „Erinnern.75 Jahre danach“

Es ist eine vielfältige Ausstellung, die sich mit der Erinnerung an die Geschehnisse vor 75 Jahren befasst. 14 Plakate mit plakativen Aussagen von Zeitzeugen, detaillierte Hintergrundinformationen zu deren Werdegang und deren Leben und die damalige Situation fallen den Besuchern der Ausstellung „Erinnern. 75 Jahre danach“ sofort ins Auge. Doch auch die Interviews, die in der Blackbox zu hören und zu sehen sind, mit ehemaligen Zwangsarbeitern im Montafon gehen unter die Haut und nicht zuletzt die künstlerische Annäherung in Form von Bildern von Roland Haas tragen ihren Teil zu der Ausstellung bei.

Vielfalt

Und so entstand eine Kunstausstellung im Montafon, die den Besuchern über fast alle Sinneskanäle einen Zugang zu den Ereignissen vor 75 Jahren liefert. Und das an konkreten Beispielen von Menschen. Dies macht Geschichte erlebbar und greifbar und faszinierte und bestürzte zugleich die Besucher der Vernissage am vergangenen Freitag Abend. Als Einführung erläuterte Johannes Spies vom „erinnern.at-Netzwerk Vorarlberg“ einige Plakate und auch den geschichtlichen Zugang zu dieser Zeit sehr gut. Mit vielen Hintergrundinformationen warten aber nicht nur die Plakate in geschriebener Form auf, sondern über einen QR-Code können auch noch Interviews mit den jeweiligen Personen via Handy sofort an Ort und Stelle abgehört beziehungsweise angeschaut werden.

Berührend