Bewegende Briefe von Auswanderern

Wolfram Gabriel und Thomas Welte lasen in der Museumswelt aus Auswandererbriefen

Einer der Schauplätze der Auswanderung in Frastanz war das Gasthaus Sonne, das mit dem früheren Gemeindevorsteher Martin Reisch für die Auswanderung nach Uruguay steht. Gemeindearchivar Thomas Welte las zum Beispiel aus einem Brief von Francisco José Reisch aus Uruguay an seinen Onkel Martin in Frastanz vor.