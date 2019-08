"Bewarb mich heimlich"

Die Polizeianwärter Anna Meixner und Marcel Fitz sprachen mit W&W über Jobpläne, Urteile von Freunden und kleine Sünden.

„Die ersten ein, zwei Tage lang gab mir die Uniform schon ein komisches Gefühl. Aber mittlerweile ist es total angenehm – vor allem, weil man nicht mehr jeden Tag überlegen muss, was man zur Arbeit anziehen soll“, erzählt Anna Meixner lachend. Und spricht dabei von ihrer Polizeiausbildung, die sie seit Dezember absolviert. Vor ihr liegen jetzt zwei Jahre Theorie und Praxis: Von Konfliktmanagement über Dienstrecht bis hin zu Fremdsprachen, von Streifendienst über Verkehrskontrollen bis hin zu Schießtraining. Und damit etwas ganz Anderes als ihr Studium in Pferde- und Landwirtschaft. „Nach meinem Bachelor hatte ich das Masterstudium bereits angefangen“, erzählt die 27-Jährige im Gespräch mit WANN & WO. „Aber dabei habe ich schnell gemerkt: Das will ich ja gar nicht.“ Gerade als Bergrettungsmitglied habe sie schon immer mit dem Gedanken gespielt, zur Polizei zu gehen. „Also habe ich mich schließlich beworben und die Aufnahmeprüfung gemacht – heimlich, weil ich keinen Druck von außen wollte“, erinnert sie sich grinsend. Anna bekam die Zusage, den Ausbildungsplatz und schließlich die langersehnte Uniform. Auf sie warteten zunächst zwölf Monate „beinharte Theorie“, der erste Teil der Polizeiausbildung, bevor es an die Praxis geht.