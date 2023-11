Bevölkerungsworkshop am 15. November zu Straßen- und Wegekonzept

In Zusammenarbeit mit Expert*innen hat die Gemeinde Nüziders einen Entwurf des Straßen- und Wegekonzeptes ausgearbeitet.

Das in mehreren Sitzungen erarbeitete Konzept, liegt nun im Entwurf vor und soll mit der Bevölkerung diskutiert werden. „Das Konzept beinhaltet Vorschläge für die zukünftige Organisation und Gestaltung des Straßennetzes in der Gemeinde. Es dient auch als Grundlage für die weiteren Planungen diverser Projekte in den kommenden Jahren“, erklärt Bürgermeister Florian Themeßl-Huber.