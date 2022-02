Bevölkerungszahl in Frastanz steigt

Mit 6.623 Personen zählt die Marktgemeinde Frastanz so viele Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz wie noch nie im ersten Monat eines Jahres.

Auf die Einwohnerzahl bezogen, ist Frastanz die größte Gemeinde im Walgau und zudem unter den Top 15 der einwohnerreichsten Kommunen in Vorarlberg. Mit Stand 31.01.2022 zählt Frastanz neben den 6.623 Hauptwohnsitzen noch 503 Nebenwohnsitze, was einer Gesamteinwohnerzahl von 7.126 entspricht.

Ein Blick zurück zeigt, wie sich die Einwohnerzahl in der Walgaugemeinde entwickelt hat: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Bevölkerung in Frastanz deutlich gestiegen. Bei der Volkszählung im Jahr 1951 wurden 3.530 Personen gezählt. 50 Jahre später waren es bereits 6.214 Menschen, die in Frastanz mit Hauptwohnsitz gemeldet waren.