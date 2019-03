Bettina Plank kämpft wieder um EM-Gold

Die regierende Karate Vize-Europameisterin Bettina Plank stürmte in Guadalajara (ESP) mit drei Siegen ins EM-Finale.

Dort trifft die Vorarlbergerin am Samstag (18.34 Uhr) auf die Französin Sophia Bouderbane, die im Halbfinale die regierende Europameisterin Serap Oczelik (TUR) mit 2:0 besiegte.

„Es war scheißknapp“, lachte die 27-jährige Heeressportlerin Plank nach ihrem Finaleinzug in der Kumite-Klasse bis 50 Kilogramm erleichtert. Denn nach Freilos in Runde 1 und einem klaren 5:0-Sieg in Runde 2 gegen Kristine Vica aus Litauen, folgte ein dramatisches Viertel- (0:0 gegen Jelena Milivojcevic, SRB) und ein hochdramatisches Halbfinale (2:2 gegen Nurane Aliyeva, AZE), die beide erst nach Schiedsrichterentscheid (3:2 und 5:0) zugunsten der Europameisterin von 2015 ausgingen.