Betrunkener wollte Lkw anzünden - Kanalreiniger hielt ihn mit Wasserschlauch in Schach

Kurioser Vorfall: Ein betrunkener Mann sorgt am Bahnhof St. Gallen für Ärger, als er versuchte, einen Lastwagen anzuzünden. Doch ein mutiger Kanalreiniger hielt ihn mit einem Wasserschlauch in Schach.

Am Mittwochabend wurde der Bahnhof St. Gallen Schauplatz einer ungewöhnlichen Intervention. Ein offensichtlich betrunkener Mann zeigte auffälliges Verhalten und versuchte, in einen Lastwagen einer Kanalreinigungsfirma zu klettern, mit der Drohung, diesen anzuzünden. Geistesgegenwärtig reagierte ein Mitarbeiter der Firma und konnte den Mann mittels eines Wasserschlauchs abwehren und festhalten, bis die Polizei eintraf, das berichtete "fm1today.ch".

Held des Tages: Kanalreiniger stoppt Betrunkenen mit Wasserschlauch

Der Vorfall begann bereits früher am Abend, als die Stadtpolizei St. Gallen aufgrund einer auffälligen Person in einem Restaurant ausrücken musste. Derselbe 33-jährige Mann machte später am Bahnhof auf sich aufmerksam. Gegen 22.45 Uhr drohte er, den Lastwagen einer Kanalreinigungsfirma anzuzünden, woraufhin die Mitarbeitenden der Firma eingriffen.