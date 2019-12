Betrunkener Waschbär auf dem Weihnachtsmarkt erschossen

Ein Waschbär nippte offenbar auf dem Weihnachtsmarkt am Glühwein. Daraufhin torkelte er durch die Stadt und soll von einem Jäger in Erfurt erschossen worden sein.

Nippte der Waschbär an einem Glühwein? Er torkelte über den Erfurter Weihnachtsmarkt, "offensichtlich alkoholisiert", wie es von der örtlichen Polizei hieß. Torkelnd und erschöpft sei er am Samstag in Richtung Rathaus gelaufen. Dort ruhte er sich unter einem Mülleimer aus.