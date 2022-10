Betrunkener Radler floh mehrfach vor der Polizei

Trotz blutender Gesichtsverletzungen versuchte ein alkoholisierter Radfahrer am Dienstag gleich mehrere Male vor der Polizei zu flüchten.

Ein offensichtlich stark alkoholisierter 57-jähriger Radfahrer kam am Dienstag, den 11.10.2022, gegen 16 Uhr in Dornbirn in der Webergasse zu Sturz. Ein Passant fand den verletzten Mann und verständigte die Polizei.