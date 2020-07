Betrunkener baut Unfall mit Motorrad des Arbeitskollegen

Der betrunkene 31-jährige Hotelangestellte aus Deutschland nahm in der Nacht auf Freitag das Motorrad des Kollegen unbefugt in Betrieb, verursachte einen Unfall und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 23:15 Uhr nahm der 31-Jähriger vor einem Hotel in Brand das Motorrad seines Arbeitskollegen unbefugt in Betrieb. Damit fuhr er auf der Hauptstraße taleinwärts. Nach etwa einem Kilometer Fahrt stieß er in einer leichten Linkskurve gegen eine bergseitige Natursteinmauer und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.