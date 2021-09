Betrunkener 18-Jähriger tritt auf Polizeibeamte ein

Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung lauten die Vorwürfe gegen einen stark alkoholisierten 18-Jährigen, der in der Nacht auf Donnerstag in Dornbirn randalierte.

Am Donnerstag, den 16.09.2021, gegen zwei Uhr morgens wurde die Polizei Dornbirn über eine Person informiert, welche am Dornbirner Marktplatz mehrere Personen bedroht und tätlich attackiert habe.

18-Jähriger tritt auf Beamte ein

Als eine Beamtin sich ihm in den Weg stellte, stieß er diese mit einem Stoß gegen die linke Schulter weg und versuchte sich, der zuvor ausgesprochenen Festnahme zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Bursche angehalten und durch Anwendung maßhaltender Körperkraft zu Boden gebracht werden. Am Boden liegend setzte er jedoch gezielte Fußtritte gegen die Polizeibeamten. Dabei traf er einen Beamten am Kopf und am Rücken sowie eine Beamtin am rechten Knie und verletzte diese dabei. Ein weiterer Beamter erlitt im Zuge der Festnahme Abschürfungen am Ellenbogen.