Betrugsanrufe, Tourismuswandel und Volkshochschule

"Vorarlberg LIVE" am Mittwoch mit Konsumentenberater Franz Valandro, Tourismus-Spartengeschäftsführerin Kerstin Biedermann-Smith und Volkshochschuldirektor Stefan Fischnaller.

Vorarlberg hat eine enorme Betrugswelle erfasst. Besonders ältere Menschen werden zum Opfer von Kriminellen. In den letzten Tagen wurden drei Opfer um insgesamt 140.000 Euro betrogen. Wie man sich als Geschädigte/r am besten verhält und wie man erst gar nicht in diese missliche Lage gerät, veranschaulicht der Experte, der mit seinem Team derzeit etliche Anfragen zu betrügerischen Anrufen zu bearbeiten hat.

Die Vorarlberger Wirtschaftskammer stellte am Mittwoch in einer Aussendung klar, dass sich die Tourismusbranche vom klassischen Saisonmodell verabschieden wird müssen. Zu lesen war darin vom "Vier-Jahreszeiten-Tourismus". Angesichts der aktuell immer noch grünen Schipisten im Ländle, hohen Energiekosten und stetig mehr Alternativen zum Schneespaß für aktive Gäste, erklärt die Tourismus-Spartengeschäftsführerin Kerstin Biedermann-Smith, dass man sich auf derartige Veränderungen schon längts vorbereit habe.

Am Ende des vergangenen Jahres folgte Stefan Fischnaller im Verband Österreichischer Volkshochschulen in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden auf Karl Bader nach. Bei "Vorarlberg LIVE" präsentiert der Geschäftsführer die Programmhighlights seiner Vorarlberger Volkshochschule in Götzis und die Forderung an die Bundesregierung ein Prozent des Bildungsbudgets für die Erwachsenenbildung zur Verfügung zu stellen.