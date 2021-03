Betrug durch "Microsoft-Mitarbeiter": Warnhinweis

Am Dienstag wurde der Polizei erneut ein Betrug gemeldet, die dem sogenannten "Microsoft-Tech-Support-Scam" zuzuordnen sind.

Daraufhin bieten die falschen Microsoft-Mitarbeiter - die häufig nur Englisch oder in gebrochenem Deutsch sprechen - ihre Soforthilfe an. Die Opfer werden dazu aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren, über die der Betrüger Zugriff auf den Rechner erlangt, aber auch sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking, ausspähen kann. Für die vermeintlich erbrachte Service-Leistung verlangen die Betrüger sodann die Bezahlung von irgendwelchen Gebühren oder die Bezahlung angeblich aktualisierter Lizenzen. Weigern sich die Opfer zu zahlen, drohen die Betrüger auch mit dem Löschen von Daten.