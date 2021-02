Betrugsversuche: falsche "Microsoft-Mitarbeiter"

In den vergangenen Tagen wurden in Vorarlberg vermehrt Betrugssachverhalte bekannt, die dem sogenannten "Microsoft-Tech-Support-Scam" zuzuordnen sind.

In den vergangenen Tagen sind in Vorarlberg vermehrt Betrugssachverhalte bekannt geworden, die dem sogenannten „Microsoft-Tech-Support-Scam“ zuzuordnen sind. Bei dieser Betrugsmasche geben sich die Täter als Mitarbeiter von Microsoft oder einem sonstigen EDV-Unternehmen aus und behaupten, dass der Computer oder Laptop von Viren befallen sei. In der Folge bieten die falschen Microsoft-Mitarbeiter - die häufig nur Englisch oder in gebrochenem Deutsch sprechen - ihre Soforthilfe an. Die Opfer werden dazu aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren, über die der Betrüger Zugriff auf den Rechner erlangt, aber auch sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking, ausspähen kann. Für die vermeintlich erbrachte Service-Leistung verlangen die Betrüger dann die Bezahlung von irgendwelchen Gebühren oder die Bezahlung angeblich aktualisierter Lizenzen. Weigern sich die Opfer zu zahlen, drohen die Betrüger auch mit dem Löschen von Daten.