Betrügerin sammelte nicht für Lebenshilfe

Vorbestrafte 25-Jährige steckte 49 Euro an Spendengeldern selbst ein und beging noch andere Delikte.

Nach den gerichtlichen Feststellungen hat die Angeklagte zudem im Juni 2019 in Dornbirn einen Bekannten in dessen Wohnung geschlagen und dabei zu verletzten versucht. Und sie hat dort laut Urteil mit einem Messer die Küche beschädigt und ihren Gastgeber mit dem Küchenmesser bedroht.

Für all das wurde die mit zwei Vorstrafen belastete Arbeitslose gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von drei Monaten und einer unbedingten, dem Gericht zu bezahlenden Geldstrafe von 960 Euro (240 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil, das die Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig. Denn die Staatsanwältin nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.