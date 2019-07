Betriebsbesichtigung Firma Rauch

Die Firma Rauch hat seit mittlerweile 100 Jahren „Obst zum Pressen gern“ – davon überzeugten sich rund 80 Interessierte im Rahmen einer Betriebsbesichtigung.

Im Zuge einer rund zweistündigen Betriebsbesichtigung, jeweils am 23. und 25. Juli, wurde verkostet, besichtigt und zugehört: Neben einer geschichtlichen Reise durch 100 Jahre Firma Rauch, die damals mit einer kleinen Mosterei begann und heute Weltgeschichte schreibt, wurden u.a. auch die riesen Tanks im Keller und die Produktionsstätte selbst samt Abfüllanlage besichtigt. Eine Verkostung der weltberühmten Fruchtsäfte samt kleiner Jause stand am Ende der Besichtigung am Programm. „Die Veranstaltung war an beiden Tagen ausgebucht und war ein voller Erfolg“, zieht Claudio Herburger von der Marktgemeinde Rankweil Bilanz.