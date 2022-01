Betreuungsmöglichkeit in den Semesterferien ist gesichert

Bludenz. Bald ist das erste Schul-Halbjahr geschafft und es stehen schon in wenigen Wochen die Semesterferien vor der Tür.

Das Betreuungsangebot richtet sich dabei in erster Linie an jene Familien, die in den Semesterferien keine Möglichkeit für eine Betreuung zu Hause haben. Die Ferienbetreuung für Schüler und Kindergartenkinder findet vom 14. bis 18. Februar 2022 in statt. Die Schülerbetreuung findet in der Volksschule Obdorf statt. Für den Kindergarten wird der Standort nach Ablauf der Anmeldefrist bekannt gegeben.