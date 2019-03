Betreuung wird immer wichtiger

Soziale Kompetenzen im Fokus für den Unterricht in der VS Sebastianplatz.

FELDKIRCH-GISINGEN Die Schule im Zentrum: Die Volksschule Gisingen-Sebastianplatz steht im Zentrum von Gisingen. In neun Klassen werden 164 Kinder unterrichtet und wird von Direktor Klaus Müller geleitet. Insgesamt unterrichten an der Schule 15 Klassen- und Unterstützungslehrpersonen. Im Rahmen der Schülerbetreuung sind vier Betreuerinnen tätig. Das Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1906 und wurde 1993 generalsaniert und erweitert.

An der Volksschule Sebastianplatz wird viel Wert auf eine gezielte Festigung der Basiskompetenzen gelegt. „Lesen, Rechnen, Schreiben und Sprechen sind und bleiben die Grundlagen für erfolgreiches Lernen,“ betont Direktor Klaus Müller. Die Schule legt seit Jahren besonderes Augenmerk auf den „Schwerpunkt Lesen“, der sich das ganze Schuljahr durch alle Schulstufen und Fächer zieht und seinen Höhepunkt am jährlichen Lesefesttag findet. Erfolge bei Mathematik- und anderen Wettbewerben belegen die Kompetenz der Schüler und Schülerinnen in unterschiedlichen Bereichen. Ausgezeichnete Platzierungen im Schulschach, bei Sportwettbewerben oder die Teilnahme an künstlerischen Projekten zeigen, dass an der VS Sebastian ganzheitlich und mit Freude gelernt wird.