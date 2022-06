Betreuung- und Pflegekräfte bekommen Unterstützung

Bludenz. Mit der neu geschaffenen Stelle „Community Nursing“ soll das Case & Care Management in den Gemeinden unterstützt werden.

In der Region Bludenz werden künftig sogenannte Community Nurses eingesetzt, um vor allem den präventiven Ansatz abzudecken.

Für das EU-geförderte Programm haben sich österreichweit 145 Projekte beworben. In Vorarlberg haben fünf Einreichnungen eine Zusage bekommen, darunter auch die Stadt Bludenz., Die Umsetzung des Projektes erfolgt in Kooperation mit dem Sozialsprengel Raum Bludenz

Die „Community Nurse“ soll das bereits etablierten System des Case & Care Managements in der Region um den Bereich der Prävention sowie der kulturseniblen Pflege erweitern. In enger Zusammenarbeit mit Systempartnern aus dem Bereich Betreuung & Pflege, vor allem den Krankenpflegevereinen und mobilen Hilfsdiensten, sollen dabei unter anderem präventive Einzelberatungen, regionale und niederschwellige Begegnungsangebote in wohnortnähe sowie Informationsveranstaltungen angeboten werden.