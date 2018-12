Betreutes Wohnen vor Fertigstellung

Nach rund 20-Monatiger Bauzeit ziehen noch vor Weihnachten die ersten Mieter im Betreuten Wohnen ein.

Mäder Im April 2017 starteten nach jahrelangen Verhandlungen die Bauarbeiten zum Betreuten Wohnen in Mäder. Auf dem Standort neben der Volksschule beziehungsweise hinter dem Adeg-Markt entstand in den letzten Monaten ein dreistöckiges Gebäude in welchem unter anderem das Betreute Wohnen untergebracht ist.

Dreistöckiges Gebäude mitten in Mäder

In den vergangenen Monaten entstand an zentraler Lage in Mäder ein Gebäude mit einem Stahlbetonrippenskelett als Tragkonstruktion und einer Holzfassade, die einen möglichst heimeligen Außeneindruck erwecken soll. Neben dem Betreuten Wohnen entstanden im Erdgeschoß eine Arztpraxis, zwei Kleinkinderspielgruppen und die Räumlichkeiten für den Krankenpflegeverein sowie ein Gemeinschaftsraum. In den Obergeschossen entstanden zusätzlich auch Sozialwohnungen, welche aber bei Bedarf zum betreuten Wohnen dazugenommen werden können.

Kleinkinderbetreuung startet im Jänner