Betreutes Wohnen in Altach in den Startlöchern

Mit dem Abtragen des Paulihauses starten in Altach die Vorarbeiten für die Quartiersgestaltung im Friedrichsfeld.

Altach. Nach dem Abriss des ehrwürdigen Paulihauses im Altacher Zentrum soll bis Ende 2023 auf dem rund 1.200 Quadratmeter großen Areal neben einem privaten Wohnprojekt mit sechs Wohnungen auch das Projekt des Betreuten Wohnen („Wohnen im Alter Altach“) umgesetzt werden.

Paulihaus wieder originalgetreu nachgebaut

Dabei prägte das Paulihaus schon seit Jahrzehnten das Ortszentrum von Altach und durfte sich in den vergangenen Jahren über zahlreiche verschiedene Benutzer freuen. Dieser Tage wird das geschichtsträchtige Haus nun aber abgebrochen um Platz für ein neues Projekt zu machen. „Das Konzept für die Bebauung des Areals im Friedrichsfeld sieht allerdings vor, dass der ursprüngliche Teil des Paulihauses wieder rekonstruiert und an gleicher Stelle wieder originalgetreu nachgebaut wird“, erklärt Altachs Bürgermeister Markus Giesinger. Damit soll das Paulihaus auch in Zukunft mit seinem Erscheinungsbild das Ortsbild im Zentrum bzw. beim Projekt “Betreutes Wohnen” im Friedrichsfeld prägen.

Gebäudekomplex mit drei Objekten

„Das „neue“ Paulihaus wird in weiterer Folge ergänzt durch eine neue Bebauung, wodurch Platz für insgesamt 21 Wohnungen, eine Arztpraxis und die Räumlichkeiten des Krankenpflegevereines entstehen“, gibt Bürgermeister Giesinger einen weiteren Einblick. Der Gebäudekomplex wird aus drei Objekten bestehen, welche über einen gemeinsamen Erschließungstrakt miteinander verbunden sind. In den drei Stockwerken dieses Verbindungstraktes sind Allgemeinflächen, wie Minicafeteria, Aufenthaltszone mit Essbereich und Wohnzimmer untergebracht. Neben den Zimmern für das Betreute Wohnen, wird auch großen Wert auf Begegnungszonen gelegt und so entsteht im Erdgeschoss ein Bereich mit Selbstbedienungsautomaten und ein Ausgang in den Garten, sowie ein Mehrzweckraum.

Bauphase von rund 18 Monaten