Betreubares Wohnen wächst in die Höhe

Nach Fertigstellung der Tiefgarage sind im Friedrichsfeld auch schon die ersten Außenwände sichtbar.

Die Arbeiten für das Projekt starteten dabei bereits im vergangenen Jahr mit dem Abbruch des „Paulihauses“. In weiterer Folge wurden die Spundwände eingebracht und mit den Aushubarbeiten begonnen. So konnte über den Sommer die Tiefgarage fertiggestellt werden und mittlerweile wachsen die Baukörper in die Höhe. Neben den Wohnungen für Betreubares Wohnen wird auch der Krankenpflegeverein und eine Arztpraxis im Haus zu finden sein. Insgesamt werden von der Gemeinde Altach sechs Millionen Euro in dieses Projekt investiert.