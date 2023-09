Betonteile fielen von der Decke: Gotthardtunnel gesperrt

Seit Sonntagnachmittag ist der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz für den Verkehr gesperrt. Wie das Schweizer Bundesamt für Strassen (ASTRA) mitteilte, ist der Grund dafür ein Schaden an der Tunneldecke.

In der Nähe des Nordportals des Tunnels lösten sich Betonteile und fielen auf die Fahrbahn, was zur sofortigen Sperrung des Tunnels in beide Fahrtrichtungen führte. Eine vorläufige Inspektion zeigte, dass sich in der Zwischendecke ein Riss über etwa 25 Meter erstreckt. Die genaue Ursache und das Ausmaß des Schadens sind derzeit nicht bekannt. Personen kamen keine zu Schaden.