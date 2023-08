Beten mit den Füßen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Rankweiler Sommer“ bot sich Interessierten die Gelegenheit, eine Fußwallfahrt von Rankweil nach Dorf Appenzell zu absolvieren. Dieses Angebot fand erfreulich viele Teilnehmer.

30 Pilger fanden sich morgens um 7:30 Uhr in der Rankweiler Basilika ein, um mit einer Messe, gehalten von Pfarrer Walter Juen, zu starten. Sodann ging es mit dem Landbus zum Pfarrhof Meiningen, wo sich das Leitungsteam der Fußwallfahrt vorstellte. Diesem gehörten Caroline Stückler, Ilse Bachmann, Thomas Latzer und Helmut Marent an. Unter deren kompetenter und freundlicher Leitung wanderte die Gruppe über den Hirschensprung bis nach Freienbach, wo in der dortigen Kirche ein erster Impuls erfolgte. Nachdem viele zur Sicherheit noch das örtliche „WC“ besucht hatten, ging man über Wiesen und Brücken, durch Wälder, vorbei an friedlich grasenden Kühen, bis zum höchsten Punkt der „Reise“ auf über 1000 Meter, wo die von vielen ersehnte Mittagspause gehalten wurde – natürlich mit tollem Ausblick auf das Rheintal.